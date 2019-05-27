"Победа" стала лидером по темпам роста среди лоукостеров Европы

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа", входящая в Группу "Аэрофлот", стала лидером среди всех европейских лоукостеров по темпам роста в 2018 года, сообщает пресс-служба "Аэрофлота" со ссылкой на рейтинг ведущего мирового аналитического центра CAPA (Centre for Aviation) - одного из самых надежных в мире источников авиационной и туристической информации.

"В 2018 году авиакомпания "Победа" перевезла 7,2 млн клиентов, увеличив пассажиропоток по сравнению с показателем 2017 года на 56,8%. Такой рост обеспечил российской компании абсолютное лидерство в лоукост-сегменте. В отчете CAPA говорится, что совокупный прирост пассажиропотока всех низкобюджетных перевозчиков Европы составил 13%", - говорится в пресс-релизе.

По словам генерального директора "Победы" Андрея Калмыкова, авиакомпания сделает все возможное, чтобы не только сохранить лидирующие позиции, но и сделать "Победу" еще эффективнее.

Пресс-службы напоминает, что авиакомпания "Победа" начала выполнять полеты в 2014 году и уже с первого года работы становится лидером в российских и международных авторитетных рейтингах. Так, по итогам 2015 года "Победа" признана глобальным отраслевым изданием Airline Business мировым лидером по темпам роста среди лоукостеров. Тогда она заняла 71-ю строчку в рейтинге, поднявшись сразу на 29 позиций.

По итогам 2016 года издание Airline Business назвало "Победу" мировым лидером среди всех лоукостеров по темпам роста выручки. Кроме выдающихся финансовых результатов российский лоукостер продемонстрировал лучшие производственные показатели, заняв первое место в Европе по росту загрузки.

В российских рейтингах крупнейших агентств по продаже авиабилетов "Победа" ежегодно становится ценовым лидером, предлагая самые низкие цены. Благодаря тарифной политике средняя загрузка рейсов "Победы" составляет 94%, а на большинстве рейсов достигает 100% - самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний.

Кроме того, по данным Росавиации, "Победа" - самая пунктуальная авиакомпания России. В апреле 2019 года показатель пунктуальности рейсов "Победы" составил 99,6%.

Флот "Победы" составляет 29 современных самолетов Boeing 737-800, поставляемых в компанию напрямую с завода-производителя. Средний возраст авиапарка всего 2,3 года. В 2017-18 годах "Победа" дважды признавалась компанией Boeing мировым лидером по налету на самолетах Boeing 737-800.

В пресс-службе напомнили о принятой в связи с досрочным достижением основных целей разработанной ранее Стратегии развития Группы "Аэрофлот" до 2025 года. новой стратегии "Аэрофлота""100 миллионов пассажиров к 100-летию Аэрофлота". По итогам 2017 года, с объемом перевозок 50,1 миллиона пассажиров, Группа вошла в топ-5 европейских традиционных и топ-20 мировых авиационных холдингов по пассажиропотоку. Теперь перед ней поставлена задача перевезти 90-100 млн пассажиров в 2023 году, когда Аэрофлот отметит вековой юбилей.