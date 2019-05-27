2019-05-27T20:05Z
2019-05-27T20:05Z
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РИА Новости
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До и после. Мастер макияжа возвращает красоту онкобольным женщинам Украины
Харьковчанка Ирина делает перманентный макияж для онкобольных женщин бесплатно. Ирина уверена: вместе с красотой к ее клиенткам придут новые силы в борьбе с болезнью.