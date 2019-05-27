Два района Химок объединят новой развязкой

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Репинскую развязку построят в Химках в следующем году. Она позволит жителям города добираться из новых Химок в старые за 10 минут. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Химок Дмитрия Волошина.
Жители Химок смогут экономить на дороге до 30 минут. Новая развязка поможет сократить время в пути от новых до старых Химок в три-четыре раза. После строительства путепровода водители будут тратить на дорогу всего 10 минут.
В планах у властей городского округа строительство четырех полос по две в каждую сторону. Общая длина дороги составит 130 метров.
На данный момент идет процесс получения разрешения на строительство и разработка сметы проекта.
По словам главы округа, в 2020 году развязку введут в эксплуатацию.
"Мы ставим очень амбициозные планы по вводу развязки в 2020 году. У нас есть небольшой временной запас, но тем не менее все силы брошены на строительство этого дорожного сооружения", — подчеркнул Дмитрий Волошин, глава городского округа Химки.