Два района Химок объединят новой развязкой

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Репинскую развязку построят в Химках в следующем году. Она позволит жителям города добираться из новых Химок в старые за 10 минут. Об этом сообщил телеканал . Репинскую развязку построят в Химках в следующем году. Она позволит жителям города добираться из новых Химок в старые за 10 минут. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Химок Дмитрия Волошина.

Жители Химок смогут экономить на дороге до 30 минут. Новая развязка поможет сократить время в пути от новых до старых Химок в три-четыре раза. После строительства путепровода водители будут тратить на дорогу всего 10 минут.

В планах у властей городского округа строительство четырех полос по две в каждую сторону. Общая длина дороги составит 130 метров.

На данный момент идет процесс получения разрешения на строительство и разработка сметы проекта.

По словам главы округа, в 2020 году развязку введут в эксплуатацию.