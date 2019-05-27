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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали вотум недоверия Курцу

Вчера, 19:51
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Канцлер Австрии Себастьян Курц
Канцлер Австрии Себастьян Курц
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Канцлер Австрии Себастьян Курц . Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Вотум недоверия канцлеру Австрии Себастьяну Курцу – это расплата за новый взгляд на позицию страны в Европе, а также пути развития самого Европейского Союза, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в понедельник вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Курцем. За вынесение вотума проголосовало большинство депутатов.
Заседание парламента Австрии. 27 мая 2019
Вчера, 19:12
Эксперт оценил последствия вотума недоверия австрийскому правительству
"Вотум недоверия канцлеру Австрии Себастьяну Курцу – это результат беспрецедентной кампании против молодого главы правительства и расплата за новый взгляд на позицию страны в Европе, а также пути развития самого Европейского Союза", - заявил Железняк РИА Новости.
Политик отметил, что отношение к главе Австрийской народной партии со стороны парламента "явно не совпадает с мнением австрийцев", которые проголосовали за новую волну в австрийской политике сначала на национальных выборах, а затем на выборах в Европарламент, где вновь поддержали линию Курца, несмотря на развал коалиции и скандал с так называемым "русским следом".
"Абсурдная попытка связать политику правительства Курца с влиянием Москвы направлена на охлаждение российско-австрийских отношений, которые приобрели при Себастьяне Курце новый импульс и конструктивный характер", - заявил он.
Депутат полагает, что провокация европейского масштаба с вице-канцлером Штрахе изначально была спланирована накануне выборов в Европарламент, чтобы подорвать высокий рейтинг канцлера, разрушить коалицию и помешать укреплению позиций новых политиков в Европе, которые конструктивно подходят как к решению внутренних вопросов, так и к разрешению внешних проблем.
Себастьян Курц во время заседания парламента Австрии. 27 мая 2019
Вчера, 18:57
Парламент против канцлера. Австрия не верит Себастьяну Курцу?Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия главе австрийского кабинета министров впервые за 74 года. Печальный итог как бы скандала с как бы "племянницей русского олигарха".
"Но даже на таком негативном фоне политический курс партии канцлера заслужил большое доверие, добившись лучшего за всю ее историю результата", - сказал он.
"Добившись ощутимых социально-экономических и внешнеполитических успехов, Себастьян Курц за короткий период своего руководства страной доказал, что в Европе есть ответственные и здравомыслящие политики, способные разумно и взвешенно подходить к диалогу с другими странами без ущерба для национальных интересов. Объявленный вотум недоверия Себастьяну Курцу усугубляет внутриавстрийский политический кризис и направлен на снижение рейтинга доверия к партии канцлера на предстоящих внеочередных выборах в парламент страны", - заключил депутат.
За неделю до выборов в Европарламент в Австрии разгорелся скандал вокруг уже бывшего вице-канцлера и лидера правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе. СМИ распространили видеозапись от 2017 года, на которой Штрахе обсуждает возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с женщиной, которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии (изначально в скандале фигурировала некая "россиянка").
Публикация привела к правительственному кризису в Австрии: Штрахе ушел в отставку, Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. В данный момент страной руководит переходное правительство во главе с Курцем, от АПС в нем осталась лишь формально беспартийная, но выдвинутая на пост министра при поддержке "свободников" глава МИД Карин Кнайсль.
Канцлер Австрии Себастьян Курц на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
21 мая, 17:53
Прямо по Курцу. Канцлера Австрии могут убрать вслед за его замомВместо Хайнца-Кристиана придут другие. А Себастьян такой один. Олицетворение новой поросли европейских политиков. Вундеркинд. И он ‒ "бунтовщик хуже Пугачева".
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Себастьян КурцГосдума РФАвстрияРоссияВ мире
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