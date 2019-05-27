В Госдуме прокомментировали вотум недоверия Курцу

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Вотум недоверия канцлеру Австрии Себастьяну Курцу – это расплата за новый взгляд на позицию страны в Европе, а также пути развития самого Европейского Союза, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в понедельник вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Курцем. За вынесение вотума проголосовало большинство депутатов.

"Вотум недоверия канцлеру Австрии Себастьяну Курцу – это результат беспрецедентной кампании против молодого главы правительства и расплата за новый взгляд на позицию страны в Европе, а также пути развития самого Европейского Союза", - заявил Железняк РИА Новости.

Политик отметил, что отношение к главе Австрийской народной партии со стороны парламента "явно не совпадает с мнением австрийцев", которые проголосовали за новую волну в австрийской политике сначала на национальных выборах, а затем на выборах в Европарламент, где вновь поддержали линию Курца, несмотря на развал коалиции и скандал с так называемым "русским следом".

"Абсурдная попытка связать политику правительства Курца с влиянием Москвы направлена на охлаждение российско-австрийских отношений, которые приобрели при Себастьяне Курце новый импульс и конструктивный характер", - заявил он.

Депутат полагает, что провокация европейского масштаба с вице-канцлером Штрахе изначально была спланирована накануне выборов в Европарламент, чтобы подорвать высокий рейтинг канцлера, разрушить коалицию и помешать укреплению позиций новых политиков в Европе, которые конструктивно подходят как к решению внутренних вопросов, так и к разрешению внешних проблем.

"Но даже на таком негативном фоне политический курс партии канцлера заслужил большое доверие, добившись лучшего за всю ее историю результата", - сказал он.

"Добившись ощутимых социально-экономических и внешнеполитических успехов, Себастьян Курц за короткий период своего руководства страной доказал, что в Европе есть ответственные и здравомыслящие политики, способные разумно и взвешенно подходить к диалогу с другими странами без ущерба для национальных интересов. Объявленный вотум недоверия Себастьяну Курцу усугубляет внутриавстрийский политический кризис и направлен на снижение рейтинга доверия к партии канцлера на предстоящих внеочередных выборах в парламент страны", - заключил депутат.

За неделю до выборов в Европарламент в Австрии разгорелся скандал вокруг уже бывшего вице-канцлера и лидера правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе. СМИ распространили видеозапись от 2017 года, на которой Штрахе обсуждает возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с женщиной, которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии (изначально в скандале фигурировала некая "россиянка").