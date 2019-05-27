1,5 тысячи человек остались без жилья из-за остановки строительства в Истре

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Некоторые дома в ЖК "Малая Истра" не введены в эксплуатацию, а какие-то не достроены вовсе. Квартиры в жилом комплексе не могут получить 1500 человек на протяжении двух лет. Об этом сообщил телеканал . Некоторые дома в ЖК "Малая Истра" не введены в эксплуатацию, а какие-то не достроены вовсе. Квартиры в жилом комплексе не могут получить 1500 человек на протяжении двух лет. Об этом сообщил телеканал "360"

Администрация городского округа Истра встретилась с обманутыми дольщиками, чтобы обсудить наболевшие вопросы. Дома в ЖК "Малая Истра" либо не достроены, либо не введены в эксплуатацию. Стройнадзор отметил несколько недостатков, при которых дом не может быть принят в эксплуатацию, но компания-застройщик устранять недочеты не торопится.

По словам Алексея Баутина, заместителя главы администрации городского округа Истра, принимается решение о проверке этой компании, для тог, чтобы понять проблематику остановки строительства.

"Если мы чувствуем, что застройщик никогда не построит, то мы будем настаивать на передаче этого актива в администрацию, чтобы мы решили с вами вопрос напрямую", — подчеркнул Баутин.