Все операторы уже отменили внутрисетевой роуминг в России, заявил эксперт

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Все сотовые операторы уже отменили внутрисетевой роуминг, подписанное постановление правительства лишь закрепляет это на уровне нормативной базы, заявил РИА Новости гендиректор TelecоmDaily Денис Кусков.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник подписал постановление правительства, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. Постановлением, которое опубликовано на сайте кабмина и вступает в силу 1 июня, вносятся изменения в правила оказания услуг телефонной связи. Как отметил глава кабмина, документ закрепляет в правилах оказания услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга. Крупнейшие сотовые операторы в 2018 году отменили плату за внутрисетевой роуминг после предписания ФАС.

"По сути, все операторы уже давно все сделали, когда ФАС с ними вела конструктивный диалог. Поэтому это (постановление правительства – ред.) можно рассматривать, как некую пометку о завершении этого процесса. Сейчас абоненты, выезжающие за пределы домашнего региона, будут расходовать объемы голосового и интернет-трафика из пакета домашнего региона", - сказал глава TelecоmDaily.

Операторы также сообщили, что с августа прошлого года уже не взимают с абонентов плату при поездках внутри РФ.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в августе 2017 года предписала крупнейшим сотовым операторам до 15 декабря исполнить предупреждение о необоснованно высоких ценах на внутрисетевой роуминг в РФ, что фактически означает его отмену.