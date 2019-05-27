В Пензенской области восьмилетний мальчик утонул в реке

ПЕНЗА, 27 мая - РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика, утонувшего в понедельник в реке Сура во время прогулки в селе Бессоновка Пензенской области, сообщило областное СУСК.

"По данным следствия, днем 27 мая восьмилетний мальчик ушел из дома на прогулку. Около 16.00 мск его тело обнаружено местными жителями на водной глади реки Сура. При первоначальном осмотре на погибшем телесных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели ребенка уточняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.