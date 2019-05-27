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РИА Новости
Рязанская область

Глава Рязанской области похвалил результаты бережливого производства

Вчера, 19:36
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
РЯЗАНЬ, 27 мая - РИА Новости. Внедрение принципов бережливого производства в Рязанской области помогает оптимизировать рабочий процесс, экономить время и бюджетные деньги, заявил губернатор Николай Любимов на заседании координационного совета по бережливому производству.
Неделя бережливого и эффективного управления проходит в Рязанской области с 27 по 31 мая. На заседании открывшего ее координационного совета были проанализированы отчеты о результатах работы в текущем году министерств региона. Обсуждались как основные достижения, так и проблемы по внедрению бережливых технологий в деятельность центральных исполнительных органов власти и подведомственных организаций, а также аппарата правительства Рязанской области. Кроме того, речь шла о задачах на ближайшую перспективу.
По словам Любимова, принципы бережливого производства становятся нормой современной жизни и позволяют повышать эффективность многих процессов, в том числе системы управления.
"Lean-философия (философия бережливого производства) помогает оптимизировать рабочий процесс, значительно экономить время и бюджетные деньги. Улучшение времени и качества – вот главное преимущество бережливых технологий. Мы уже на практике видим, как они меняют в позитивную сторону результаты труда всех органов власти, предприятий, учреждений, включившихся в этот проект в минувшем году", – сказал глава региона.
Любимов отметил, что необходимо обеспечить высокий уровень реализации всех национальных и федеральных проектов, добиться того, чтобы в ближайшее время люди почувствовали в своей жизни реальные положительные сдвиги.
На заседании подробно обсуждались вопросы перехода на электронный документооборот, цифровую связь, организации непрерывного обучения сотрудников, оптимизации процессов в МФЦ по предоставлению госуслуг гражданам, в детском оздоровительном санатории "Колос", региональном центре занятости.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
22 мая, 20:44
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязанская областьОбщество
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