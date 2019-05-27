Эксперт ожидает, что Курц снова станет канцлером после выборов

ВЕНА, 27 мая – РИА Новости. Австрийская народная партия (АНП) во главе с канцлером Себастьяном Курцем с большой вероятностью снова придет к власти по итогам досрочных парламентских выборов в стране, заявил РИА Новости научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови.

Парламент Австрии в понедельник вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером и лидером Австрийской народной партии (АНП) Себастьяном Курцем на фоне правительственного кризиса, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с бывшим вице-канцлером лидером Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем Кристианом Штрахе. Это первый с 1945 года случай, когда парламент Австрии сместил канцлера.

Вотум, предложение о котором вынесла Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), поддержало большинство - 110 из 183 депутатов. Курц и правительство формально остаются у власти до тех пор, пока федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен не освободит их от должностных обязанностей.

Политолог отметил, что в данный момент Курц не замешан в скандале вокруг партии свободы, а факт его смещения был необходим социал-демократам и партии свободы. Скандал слишком далеко зашел, и если бы после плачевных результатов на выборах в Европарламент, в особенности для СДПА, эти партии не сделали бы такой решительный шаг, то еще больше потеряли бы в глазах избирателей, полагает Дубови.

"Если не будет никаких новых громких, страшных скандалов, где будет замешана Народная партия или лично Себастьян Курц, то с очень большой долей вероятности он вновь станет канцлером", - сказал Дубови, добавив, что не стал бы рассматривать возвращение Курца на роль главы правительства как сенсацию.

Эксперт добавил, что после произошедшего можно ожидать любое развитие событий, в том числе появление новых видеозаписей, дополнительного материала, интересны результаты расследования. "Но если ничего из ряда вон выходящего не произойдет, то народная партия выиграет следующие выборы", - заключил Дубови.