Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-27T19:20Z
https://ria.ru/20190527/1554968024.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153346/12/1533461246_0:0:2657:1496_1036x0_80_0_0_37c0e6643f0722002238d5f74836b684.jpg
РИА Новости

Эксперт ожидает, что Курц снова станет канцлером после выборов

Вчера, 19:20
543
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц
Канцлер Австрии Себастьян Курц
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Канцлер Австрии Себастьян Курц . Архивное фото
ВЕНА, 27 мая – РИА Новости. Австрийская народная партия (АНП) во главе с канцлером Себастьяном Курцем с большой вероятностью снова придет к власти по итогам досрочных парламентских выборов в стране, заявил РИА Новости научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови.
Парламент Австрии в понедельник вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером и лидером Австрийской народной партии (АНП) Себастьяном Курцем на фоне правительственного кризиса, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с бывшим вице-канцлером лидером Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем Кристианом Штрахе. Это первый с 1945 года случай, когда парламент Австрии сместил канцлера.
Себастьян Курц во время заседания парламента Австрии. 27 мая 2019
Вчера, 18:57
Парламент против канцлера. Австрия не верит Себастьяну Курцу?Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия главе австрийского кабинета министров впервые за 74 года. Печальный итог как бы скандала с как бы "племянницей русского олигарха".
Вотум, предложение о котором вынесла Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), поддержало большинство - 110 из 183 депутатов. Курц и правительство формально остаются у власти до тех пор, пока федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен не освободит их от должностных обязанностей.
Политолог отметил, что в данный момент Курц не замешан в скандале вокруг партии свободы, а факт его смещения был необходим социал-демократам и партии свободы. Скандал слишком далеко зашел, и если бы после плачевных результатов на выборах в Европарламент, в особенности для СДПА, эти партии не сделали бы такой решительный шаг, то еще больше потеряли бы в глазах избирателей, полагает Дубови.
"Если не будет никаких новых громких, страшных скандалов, где будет замешана Народная партия или лично Себастьян Курц, то с очень большой долей вероятности он вновь станет канцлером", - сказал Дубови, добавив, что не стал бы рассматривать возвращение Курца на роль главы правительства как сенсацию.
Эксперт добавил, что после произошедшего можно ожидать любое развитие событий, в том числе появление новых видеозаписей, дополнительного материала, интересны результаты расследования. "Но если ничего из ряда вон выходящего не произойдет, то народная партия выиграет следующие выборы", - заключил Дубови.
Брегенц, Австрия
21 мая, 17:46
Политолог: скандал в Австрии мог бы не иметь такого "послевкусия"В МИД РФ ответили на заявление о "причастности" России к скандалу в Австрии. В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков рассказал, кому на руку использование отсылок к "российскому вмешательству".
Вопрос о вотуме недоверия Курцу подняла оппозиция. После публикации скандального видео Штрахе ушел в отставку, Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. На посты ушедших министров от АПС Курц назначил представителей своей партии и экспертов, что вызвало недовольство оппозиции. Большую роль сыграли и итоги выборов в Европарламент в Австрии – социал-демократы показали плачевный результат, в то время как партия Курца – лучший в своей истории на европейских выборах.
712000
Обсудить 0
Себастьян КурцАвстрияВ мире
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В ЛНР сообщили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
07:18В России изменились правила обязательного медицинского страхования
07:16Казахстан одобрил проект соглашения с Россией о пусках с Байконура
07:11Трамп выразил соболезнования в связи с нападением в Японии
07:08Конкуренты России "снимают сливки" на космических сервисах, заявил Рогозин
06:59СМИ: в Китае три человека погибли в результате обвала на стройке в метро
06:57Аэропорт Хабаровска эвакуировали после сообщений о минировании
06:55В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку
06:50В Хабаровском крае эвакуировали крупные ТЦ после сообщений о минировании
06:39Число жертв атаки в Японии возросло до двух человек
06:28В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой
06:26Трамп: японский авианосец "Кага" позволит защитить регион от угроз
06:25Президент Сербии признал потерю Косово
06:23В Казахстане рассказали о переговорах с Белоруссией по поставкам нефти
06:21В Вашингтоне пять человек пострадали в результате стрельбы
06:11В Приамурье задержали подозреваемого в погроме на кладбище
06:08В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет
05:56Суд продлил арест зампреда Сибирского отделения РАН
05:52Суд по иску о выпуске на волю косаток в Приморье отложили до 31 мая
05:48Суд продлил арест приморского депутата Милуша, обвиняемого в растрате
Лента новостейМолния