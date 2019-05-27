Власти Кубани предусмотрели на нацпроекты 10,4 миллиарда рублей из бюджета

КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Власти Краснодарского края предусмотрели в текущем году на реализацию нацпроектов 10,4 миллиарда рублей из бюджета края, сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что глава региона Вениамин Кондратьев провел краевое совещание, посвященное национальным проектам. "На Кубани реализуется 43 региональных проекта по 11 направлениям, и они имеют существенное финансирование. Так, в краевой казне предусмотрено 10,4 миллиарда рублей, 618 миллионов заложены в местных бюджетах и 13,4 миллиарда рублей выделит федерация", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, лидируют в освоении средств пять направлений – демография, безопасные и качественные дороги, цифровая экономика, образование, жилье и городская среда. "Эти средства мы должны не потратить, а освоить с качественным и заметным для людей результатом", – цитирует ведомство главу края. Как отметил губернатор, особая роль в своевременной реализации национальных проектов принадлежит власти на местах и призвал краевые ведомства и муниципалитеты мобилизоваться.

"Некоторые проекты отстают в силу объективных причин. Однако мы не должны допустить, чтобы на их задержку повлияла чья-то нерасторопность, равнодушие или непрофессионализм. Муниципалитеты должны быть не просто исполнителями, а сторонниками нацпроектов. Это уникальная возможность для территорий получить новый импульс развития во всех сферах", – приводятся слова Кондратьева.

Отмечается, что в рамках нацпроектов промышленные предприятия могут участвовать в новой программе льготного кредитования – федеральный бюджет готов субсидировать до 4,5% кредитной ставки. Это реальные деньги на развитие, увеличение промышленного производства, наращивание экспорта. По словам губернатора, именно благодаря нацпроектам впервые точечное финансирование получит проект "Экология".

"Это позволит краю направить дополнительные средства на сохранение лесов. Активность – вот что сегодня действительно необходимо, чтобы реализовать нацпроекты", – отметил Кондратьев.