Шесть спектаклей впервые покажут в России на Платоновском фестивале

ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Театральная программа IX международного Платоновского фестиваля искусств, который пройдет с 1 по 16 июня в Воронеже, включает девять зарубежных постановок, шесть из которых будут показаны в России впервые, сообщило в понедельник областное правительство.

Международный Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронежской области с 2011 года. На него приезжают известные российские и зарубежные театральные режиссеры, музыканты, литераторы, скульпторы и художники. Фестиваль назван в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова (1899-1951), автора романа "Чевенгур", повестей "Котлован", "Ювенильное море", "Епифанские шлюзы". Девятый Платоновский фестиваль искусств пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня. Участие в нем примут 17 стран, в том числе Бельгия, Великобритания, Германия, Грузия, Дания, Израиль, Испания, Франция, ЮАР и Южная Корея.

Программу фестиваля и готовность региона к его проведению обсудили в понедельник, 27 мая, на оперативном совещании в правительстве области.

"Традиционно программа фестиваля включает в себя четыре направления: "Театр", "Музыка", "Выставки" и "Литература". В театральной афише девять зарубежных театральных постановок из восьми стран, шесть из них будут показаны в России впервые", - говорится в сообщении.

По данным облправительства, в музыкальной программе заявлено 12 концертов, выставочная программа включает пять проектов (из коллекций Государственного Русского музея, Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи и личных собраний известных художников), а в рамках литературной программы пройдет книжная ярмарка с участием более 120 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов.