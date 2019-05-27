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РИА Новости

Эксперт оценил последствия вотума недоверия австрийскому правительству

Вчера, 19:12
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© REUTERS / Leonhard FoegerЗаседание парламента Австрии. 27 мая 2019
Заседание парламента Австрии. 27 мая 2019
© REUTERS / Leonhard Foeger
Заседание парламента Австрии. 27 мая 2019
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вотум недоверия правительству Австрии во главе с канцлером Себастьяном Курцем может повлечь осложнения в отношениях между Веной и Москвой, считает кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Кирилл Коктыш.
"Дестабилизация ситуации в дружественной Австрии, тем более с использованием якобы "российского следа", хотя выясняется, что это латвийский след, осложняет отношения, учитывая, что между Австрией и Россией отношения всегда были доверительные и близкие", - сказал он.
Себастьян Курц во время заседания парламента Австрии. 27 мая 2019
Вчера, 18:57
Парламент против канцлера. Австрия не верит Себастьяну Курцу?Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия главе австрийского кабинета министров впервые за 74 года. Печальный итог как бы скандала с как бы "племянницей русского олигарха".
За вынесение вотума недоверия правительству во главе с Курцем в понедельник проголосовало большинство депутатов Национального совета Австрии (нижняя палата парламента). Вопрос о вотуме недоверия Курцу подняла оппозиция на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе. Штрахе ушел в отставку, Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. На посты ушедших министров от АПС Курц назначил представителей своей партии и экспертов, что вызвало недовольство оппозиции.
"Осенью в любом случае будут досрочные выборы, и, если судить по голосованию в Европарламент, то партия Курца там уверенно займет первое место, то есть понятно, что вотум недоверия он получил из-за распада коалиции, а дальше начинается интрига, потому что с кем Курц сможет создать коалицию – абсолютно неясно. Партия свободы, возможно, превратиться в "сбитого летчика", а другая партия - СДПА (Социал-демократическая партия Австрии – ред.), с которой возможна была бы коалиция, как раз и инициировала этот вотум недоверия", - пояснил Коктыш.
Курц и правительство формально остаются у власти до тех пор, пока федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен не освободит их от должностных обязанностей. После этого Ван дер Беллену предстоит определить нового главу правительства и его членов. Это первый с 1945 года случай, когда парламент Австрии сместил канцлера.
Канцлер Австрии Себастьян Курц на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
21 мая, 17:53
Прямо по Курцу. Канцлера Австрии могут убрать вслед за его замомВместо Хайнца-Кристиана придут другие. А Себастьян такой один. Олицетворение новой поросли европейских политиков. Вундеркинд. И он ‒ "бунтовщик хуже Пугачева".
За неделю до выборов в Европарламент в Австрии разгорелся скандал вокруг уже бывшего вице-канцлера и лидера правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе. СМИ распространили видеозапись от 2017 года, на которой Штрахе обсуждает возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с женщиной, которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии (изначально в скандале фигурировала некая "россиянка").
Публикация привела к правительственному кризису в Австрии: Штрахе ушел в отставку, Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. В данный момент страной руководит переходное правительство во главе с Курцем, от АПС в нем осталась лишь формально беспартийная, но выдвинутая на пост министра при поддержке "свободников" глава МИД Карин Кнайсль.
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Себастьян КурцАвстрияРоссияВ мире
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