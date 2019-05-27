Эксперт оценил последствия вотума недоверия австрийскому правительству

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вотум недоверия правительству Австрии во главе с канцлером Себастьяном Курцем может повлечь осложнения в отношениях между Веной и Москвой, считает кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Кирилл Коктыш.

"Дестабилизация ситуации в дружественной Австрии, тем более с использованием якобы "российского следа", хотя выясняется, что это латвийский след, осложняет отношения, учитывая, что между Австрией и Россией отношения всегда были доверительные и близкие", - сказал он.

За вынесение вотума недоверия правительству во главе с Курцем в понедельник проголосовало большинство депутатов Национального совета Австрии (нижняя палата парламента). Вопрос о вотуме недоверия Курцу подняла оппозиция на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе. Штрахе ушел в отставку, Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. На посты ушедших министров от АПС Курц назначил представителей своей партии и экспертов, что вызвало недовольство оппозиции.

"Осенью в любом случае будут досрочные выборы, и, если судить по голосованию в Европарламент, то партия Курца там уверенно займет первое место, то есть понятно, что вотум недоверия он получил из-за распада коалиции, а дальше начинается интрига, потому что с кем Курц сможет создать коалицию – абсолютно неясно. Партия свободы, возможно, превратиться в "сбитого летчика", а другая партия - СДПА (Социал-демократическая партия Австрии – ред.), с которой возможна была бы коалиция, как раз и инициировала этот вотум недоверия", - пояснил Коктыш.

Курц и правительство формально остаются у власти до тех пор, пока федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен не освободит их от должностных обязанностей. После этого Ван дер Беллену предстоит определить нового главу правительства и его членов. Это первый с 1945 года случай, когда парламент Австрии сместил канцлера.

За неделю до выборов в Европарламент в Австрии разгорелся скандал вокруг уже бывшего вице-канцлера и лидера правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе. СМИ распространили видеозапись от 2017 года, на которой Штрахе обсуждает возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с женщиной, которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии (изначально в скандале фигурировала некая "россиянка").