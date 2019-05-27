На Урале нашли тело подростка, спасшего упавших в карьер детей

ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая – РИА Новости. Спасатели в понедельник подняли с глубины 32 метра тело подростка, утонувшего в пятницу при спасении двух упавших в карьер с водой детей в Копейском городском округе Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в пятницу в центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по области поступило сообщение о происшествии в карьере вблизи поселка Бажово Копейского городского округа. По предварительным данным, несколько детей приехали на велосипедах на карьер, играя на обрывистом берегу, четыре ребенка оказались в воде. Трое выбрались самостоятельно, поиски четвертого мальчика вели спасатели.

Следственными органами по данному факту гибели подростка проводится проверка. По предварительным данным, мальчик находился на берегу карьера в компании подростков в возрасте от 10 до 14 лет. Играя на краю карьера, двое 10-летних мальчиков упали в воду, 13-летний подросток, спасая их из воды, утонул, поясняло следствие.

"Поисковая операция на акватории затопленного карьера "Шахты 201" вблизи поселка Бажова, Копейского городского округа завершена. В 12.55 (10.55 мск) водолазы поисково-спасательной службы области с 32-хметровой глубины подняли тело мальчика на поверхность", - говорится в сообщении.

На месте была организована работа психологов и сотрудников Следственного комитета, сообщает пресс-центр.

Пресс-цент уточняет, что несколько дней поисковая операция продолжалась в условиях повышенного риска. Специалисты работали на больших глубинах при нулевой видимости, в условиях большого перепада температур и неоднородного рельефа дна, поясняется в сообщении. Так, водолазные группы совершили более 20 погружений, обследована площадь более 3,1 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-центр.