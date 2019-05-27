В Набережных Челнах заселили дом для бюджетников и льготников

КАЗАНЬ, 27 мая - РИА Новости. Дом для бюджетников и льготников, в том числе 27 детей-сирот, на 403 квартиры торжественно заселён в Набережных Челнах в понедельник, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

"В Набережных Челнах состоялось торжественное заселение 403-квартирного жилого дома № 63/15. Инвестором-застройщиком дома выступает Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана. В новостройке будут проживать участники программы социальной ипотеки, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, дети-сироты, а также врачи, получившие специальные гранты", - говорится в сообщении.

Присутствовавший на церемонии президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил челнинцев с переездом в новые квартиры и подчеркнул, что в автограде строительство домов в рамках программы социальной ипотеки будет продолжено. Помимо этого, по его словам, ведётся работа по возведению сопутствующих объектов социальной инфраструктуры, в частности, детского сада и школы.

Все квартиры оборудованы сантехникой, датчиками пожаротушения, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных. Дом спроектирован с учетом оптимальных архитектурно-планировочных решений из современных трехслойных железобетонных панелей, обеспечивающих хорошую теплостойкость и климатическую устойчивость.

Госжилфонд при президенте Татарстана начал осваивать 63-й микрорайон автограда в 2017 году. Всего здесь планируется построить 17 домов на 3,5 тысячи квартир общей площадью 207 тысяч квадратных метров. В текущем году в микрорайоне будут введены в эксплуатацию еще три соципотечных дома на 763 квартиры. В целом в 2019 году инвестиционная программа республиканского Госжилфонда предполагает строительство в городах и районах Татарстана 165 домов на 7,8 тысячи квартир общей площадью 438,3 тысячи квадратных метров.