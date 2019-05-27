Кузнецова: диагнозы брошенной в квартире в Москве девочки не подтвердились

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова а международном форуме по кибербезопасности Cyber Security Forum 2019. 14 февраля 2019

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что многие первоначальные диагнозы и опасения относительно найденной в московской квартире в антисанитарных условиях девочки не подтвердились.

"Она уже разговаривает, нашла себе бойкую подружку, с которой берет пример. Мы сначала думали, что у нее куча диагнозов, назначили много обследований: у ортопеда, невролога, но оказалось, что девочка соматически полностью здорова. Ее состояние было лишь следствием тех условий, в которых она находилась", - рассказала Кузнецова корреспонденту РИА Новости.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников ранее сообщил РИА Новости, что мать девочки признали невменяемой, но ее диагноз не пожизненный, и, возможно, после необходимого лечения она сможет восстановить свои родительские права.

Пятилетнюю девочку обнаружили в марте в квартире на Ленинградском шоссе в антисанитарных условиях. Ребенок плакал, украшение у нее на шее вросло в кожу.

Позже в столичном департаменте труда и соцзащиты сообщили, что у девочки есть социальные навыки, она немного пугается чужих людей, но когда ей предлагают поиграть, идет на контакт, смеется в голос, аккуратно ест, играет с куклами и проявляет интерес к книгам.