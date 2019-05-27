В Тамбовской области оштрафовали виновника падения наледи на школьника

ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Суд оштрафовал старшего мастера управляющей компании за падение наледи с крыши дома на девятилетнего школьника в Тамбовской области, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Девятилетний мальчик попал 24 декабря прошлого года в больницу с сотрясением мозга после того, как на него упала наледь с крыши дома в Мичуринске Тамбовской области. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Обвинение было предъявлено 36-летнему старшему мастеру управляющей компании, который отвечал за очистку крыш от снега и наледи, а также ограждение опасных зон.
"В ходе следствия обвиняемый признал вину, в содеянном раскаялся, предпринял меры к возмещению ущерба потерпевшей стороне, в связи с чем уголовное дело направлялось в суд с ходатайством о назначении меры уголовно-правового характера, по результатам рассмотрения которого суд назначил ему судебный штраф в размере 17 тысяч рублей", - говорится в сообщении.