В Тамбовской области оштрафовали виновника падения наледи на школьника

ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Суд оштрафовал старшего мастера управляющей компании за падение наледи с крыши дома на девятилетнего школьника в Тамбовской области, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

Девятилетний мальчик попал 24 декабря прошлого года в больницу с сотрясением мозга после того, как на него упала наледь с крыши дома в Мичуринске Тамбовской области. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Обвинение было предъявлено 36-летнему старшему мастеру управляющей компании, который отвечал за очистку крыш от снега и наледи, а также ограждение опасных зон.