Собянин рассказал, как часто москвичи ходят в библиотеки

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил библиотекарей с профессиональным праздником, отметив, что каждый девятый москвич постоянно ходит в библиотеки.
"Поздравляю с профессиональным праздником всех библиотекарей. Меня не удивляет, что каждый девятый москвич постоянно ходит в библиотеки - они изменились. Теперь там можно слушать музыку, встречаться с писателями, читать книги собакам, работать. Спасибо вам", - написал Собянин в Twitter.
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