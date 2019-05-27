Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выложил в твиттере видео попадания молнии в ракету "Союз-2.1б" через несколько секунд после старта.
Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 мая 2019 г.
Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g
Носитель запустили с космодрома Плесецк.
В своем сообщении Рогозин поздравил с успешным запуском командование ВКС, боевой расчет космодрома, коллективы РКЦ "Прогресс", НПО им. С.А. Лавочкина и ИСС им. академика М.Ф. Решетнева.
"Молния вам не помеха", — написал глава госкорпорации.
Начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук сообщил журналистам, что, несмотря на попадание молнии, пуск прошел в штатном режиме.
"Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие", — сказал Нестечук.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М" стартовала в 09:23 мск.
В расчетное время разгонный блок "Фрегат" вывел аппарат на целевую орбиту.
В Минобороны журналистам сообщили, что со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, а бортовые системы функционируют нормально.
Управление над космическим аппаратом приняли специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова. Они также увели разгонный блок "Фрегат" с орбиты выведенного им спутника на "орбиту захоронения".
Два включения двигательной установки "Фрегата" придали разгонному блоку импульсы, необходимые для увода его на орбиту высотой около 19,5 тысячи километров.
Сейчас в орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один — в орбитальном резерве.