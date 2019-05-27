Стали известны победители конкурса "РДШ – территория самоуправления"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Победителями всероссийского конкурса "РДШ – территория самоуправления" стали 100 команд школьников, все лауреаты получат путевку на тематическую смену во всероссийском детском центре "Орленок", сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".

Участники представили свои проекты в области добровольчества, здорового образа жизни, охраны окружающей среды, просветительской деятельности, сохранения исторической памяти и школьного самоуправления.

Победители были определены экспертным жюри из более тысячи поданных проектов по пяти критериям, среди которых: оригинальность идеи, значимость проекта в решении социальных задач, достижимость поставленной задачи, опыт команды и стадия реализации проекта.

"В сотню лучших команд вошли школьники из 50 регионов России. Рекордсменом стала Кемеровская область – от нее в финал вышли 10 проектов. В число победителей вошли и команды, представляющие сразу несколько регионов. Так, в команду проекта "Прадедушкины медали" входят участники из Ростовской, Липецкой, Ленинградской, Смоленской и Волгоградской областей", – уточнил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислав Даванков.

По итогам работы экспертов больше всего баллов набрал проект учащихся Нововаршавской гимназии Омской области по популяризации межнациональной дружбы, культуры и взаимоуважения, в рамках которого предполагается создать информационный и консультационный центр, обучить активистов методам работы с межнациональными проектами и организовать площадки для эффективного межнационального диалога.

Следи других популярных тем проектов – изучение истории своего города, социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе, организация детского досуга в селах и малых городах, популяризация молодежного предпринимательства, борьба с местными экологическими проблемами, увеличение доброго видеоконтента в интернете и другие.

Команды финалистов примут участие в образовательной смене в детском центре "Орленок" в августе этого года. Также за ними будут закреплены наставники, которые помогут окончательно доработать и в дальнейшем реализовать проект.

Прием заявок для участия в конкурсе "РДШ – территория самоуправления" проходил с 4 октября 2018 года по 15 апреля 2019 года. По итогам заявочной кампании было зарегистрировано более 19 тысяч школьников. В течение полугода команды из пяти человек проходили образовательные блоки по проектной деятельности, компетенциям лидера, менеджменту и разрабатывали свои проекты, чтобы в апреле представить их на оценку экспертам во втором этапе конкурса.