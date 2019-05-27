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РИА Новости
Школа волонтера

Стали известны победители конкурса "РДШ – территория самоуправления"

Вчера, 18:11
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© Юлия МаклаковаСтали известны победители конкурса "РДШ – Территория самоуправления"
Стали известны победители конкурса РДШ – Территория самоуправления
© Юлия Маклакова
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Победителями всероссийского конкурса "РДШ – территория самоуправления" стали 100 команд школьников, все лауреаты получат путевку на тематическую смену во всероссийском детском центре "Орленок", сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".
Участники представили свои проекты в области добровольчества, здорового образа жизни, охраны окружающей среды, просветительской деятельности, сохранения исторической памяти и школьного самоуправления.
Победители были определены экспертным жюри из более тысячи поданных проектов по пяти критериям, среди которых: оригинальность идеи, значимость проекта в решении социальных задач, достижимость поставленной задачи, опыт команды и стадия реализации проекта.
"В сотню лучших команд вошли школьники из 50 регионов России. Рекордсменом стала Кемеровская область – от нее в финал вышли 10 проектов. В число победителей вошли и команды, представляющие сразу несколько регионов. Так, в команду проекта "Прадедушкины медали" входят участники из Ростовской, Липецкой, Ленинградской, Смоленской и Волгоградской областей", – уточнил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислав Даванков.
Ученики в классе во время занятия
16 апреля, 15:34
Заявки на участие в конкурсе РДШ подали более 19 тысяч школьников
По итогам работы экспертов больше всего баллов набрал проект учащихся Нововаршавской гимназии Омской области по популяризации межнациональной дружбы, культуры и взаимоуважения, в рамках которого предполагается создать информационный и консультационный центр, обучить активистов методам работы с межнациональными проектами и организовать площадки для эффективного межнационального диалога.
Следи других популярных тем проектов – изучение истории своего города, социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе, организация детского досуга в селах и малых городах, популяризация молодежного предпринимательства, борьба с местными экологическими проблемами, увеличение доброго видеоконтента в интернете и другие.
Команды финалистов примут участие в образовательной смене в детском центре "Орленок" в августе этого года. Также за ними будут закреплены наставники, которые помогут окончательно доработать и в дальнейшем реализовать проект.
Мама, папа, я волонтер: зачем современные дети становятся добровольцами
10 августа 2018, 10:23Школа волонтера
"Мама, папа, я волонтер": зачем современные дети становятся добровольцамиКорреспондент "Года волонтера" спросила нынешних детей-добровольцев и их родителей, где граница между добрыми делами и эксплуатацией детского труда и как сейчас можно привлечь подрастающее поколение к волонтерству.
Прием заявок для участия в конкурсе "РДШ – территория самоуправления" проходил с 4 октября 2018 года по 15 апреля 2019 года. По итогам заявочной кампании было зарегистрировано более 19 тысяч школьников. В течение полугода команды из пяти человек проходили образовательные блоки по проектной деятельности, компетенциям лидера, менеджменту и разрабатывали свои проекты, чтобы в апреле представить их на оценку экспертам во втором этапе конкурса.
Конкурс "РДШ – территория самоуправления" – один из проектов АНО "Россия – страна возможностей" – проводится Российским движением школьников с октября 2017 года. Он направлен на выявление, поддержку и распространение лучших практик самоуправления, вовлечение учащихся в деятельность РДШ. Участниками конкурса могут стать граждане России, ученики 7–11-х классов – активисты детского самоуправления.
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