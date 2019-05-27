В Челябинской области создадут министерство промышленности

ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая – РИА Новости. Министерство промышленности, которое будет заниматься поддержкой и развитием существующих в регионе отраслей, в том числе машиностроения и металлообработки, будет создано в Челябинской области, сообщил в понедельник врио губернатора Алексей Текслер.

В понедельник он побывал на ПАО "ЧТПЗ" и принял участие в рабочем совещании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.

"Я бы хотел видеть в Челябинской области несколько десятков современных промышленных групп… Я готов рассматривать возможность оказания налоговой и инфраструктурной поддержки при условии развития новых, по-настоящему современных, экологичных производств. Для этой работы в области будет настоящий проектный офис - свое министерство промышленности. В одном из ключевых промышленных регионов страны - а мы занимаем шестое место по объему продукции обрабатывающих производств - это очевидная необходимость", - сказал Текслер на совещании.

Он уточнил, что создание министерства потребует и кадровых решений, и такие решения в ближайшее время будут.

Как отметил глава региона, новая система будет заниматься "региональными мерами поддержки, заточенными под развитие современного машиностроения, металлообработки, других современных производств".

По мнению Текслера, Южный Урал - регион с крепкой экономикой, есть устойчивая промышленность, агропромышленный комплекс. Однако за 4 месяца этого года отмечается снижение промышленного производства, индекс промпроизводства сократился на 2,4% по сравнению с 4 месяцами прошлого года, добавил он, пояснив, что падение отмечается по 11 видам деятельности.

По его словам, ситуация с начала года "вызывает озабоченность", но можно говорить, что в апреле ситуация стабилизировалась – индекс промышленного производства по сравнению с апрелем 2018 года составил 100,1%, в том числе отмечен рост по 15 видам деятельности.