Более 77 тысяч детей отдохнут летом в лагерях в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Оздоровительные лагеря Воронежской области летом этого года примут свыше 77 тысяч детей, на отдых которых будет выделено более 940 миллионов рублей, сообщило в понедельник правительство региона.

Готовность Воронежской области к проведению летней оздоровительной кампании детей и подростков обсуждалась в ходе оперативного совещания в правительстве региона, которое 27 мая провел губернатор Александр Гусев.

"В период летней оздоровительной кампании для детей и подростков в 2019 году планируется охватить всеми формами отдыха 77 тысяч 63 ребенка, и это 100% детей и подростков, нуждающихся в таком отдыхе. Оздоровительный отдых будет предоставлен и 100% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, это порядка 26 тысяч детей и подростков", - говорится в сообщении.

По данным облправительства, большинство учреждений начнет работать с 1 июня, однако некоторые лагеря в районах области и три дневных лагеря в Нововоронеже уже открыли первую смену - с 25 и 27 мая.

"На финансирование детской оздоровительной кампании текущего года планируется направить более 940 миллионов рублей. Базовая стоимость путевки в учреждения отдыха и оздоровления детей в 2019 году составляет чуть более 15 тысяч рублей", - информирует облправительство.

В 2019 году запланированы 182 профильные смены (экологические, туристско-краеведческие, оборонно-спортивные и социально-педагогические), в которых будут участвовать более 13 тысяч детей и подростков.