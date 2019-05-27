Росморпорт разорвет договор аренды с Находкинским портом из-за пыли

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. ФГУП "Росморпорт" подтвердило намерение досрочно расторгнуть договор аренды с Находкинским морским торговым портом из-за загрязнения экологии, выбросов в атмосферу, рассказали РИА Новости в пресс-службе российского предприятия.

В понедельник газета " Коммерсант " со ссылкой на источники сообщила, что ФГУП "Росморпорт" хочет разорвать договор, по которому у него арендует причалы Находкинский морской торговый порт, за несоблюдение природоохранных требований - из-за выбросов пыли. По данным издания, предложения расторгнуть договоры на причалы поступили во все местные порты.

" ... в связи с осуществлением АО "НМТП" (Находкинский морской торговый порт - Прим. ред.) хозяйственной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, и не принятием эффективных мер к снижению вредного воздействия на атмосферный воздух и водную среду, Дальневосточным бассейновым филиалом ФГУП "Росморпорт" в Арбитражный суд Приморского края 24 мая 2019 года было направлено исковое заявление к АО "НМТП" о досрочном расторжении договора в связи с неисполнением обязанностей по соблюдению природоохранного законодательства РФ", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.

"Росморпорт" уточняет, что исковое заявление не содержит требований о возмещении какого-либо ущерба. Договор аренды между ФГУП "Росморпорт" и АО "Находкинский морской торговый порт" заключен 4 июня 2010 года, указывается в сообщении.

" ... АО "НМТП" ... не исполнены требования двух предписаний Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора об устранении нарушений законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды и требованием оборудовать территорию АО "НМТП" сооружениями, обеспечивающими охрану водного объекта (бухта Находка) от загрязнения, засорения, заиления сточными водами. Кроме того, в связи с выявлением нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства АО "НМТП" выдано предписание Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю", - добавляется в сообщении.