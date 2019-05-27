СК выясняет обстоятельства нападения на редакцию газеты в Ставрополе

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Следователи в Ставрополе выясняют обстоятельства нападения на журналистов издания местного отделения КПРФ "Родина", сообщил СК РФ в WhatsApp.
"Сейчас следователи СКР осматривают место происшествия, устанавливают и опрашивают очевидцев", - говорится в сообщении.
Следственное управление СК по Ставропольскому краю сообщает, что по факту нападения начата проверка. "Одновременно следствие направило ходатайство прокурору о передаче материалов проверки о данном преступлении из органов внутренних дел в СУ СК России по Ставропольскому краю", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, госпитализирован главный редактор газеты Николай Бондаренко.
Ранее губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в понедельник человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина", четверо ранены, подозреваемый задержан. Угрозы жизни пострадавших нет, двое были отпущены домой. По словам депутата краевой думы Виктора Лозового, нападавший психически болен, требовал опубликовать свою статью о Сталине, но получил отказ и бросился с ножом на главного редактора. По данным минздрава, госпитализирован один человек. Источник РИ Новости в правоохранительных органах сообщил, что напавший на редакцию мужчина был ранее судим за разбойное нападение.
Газета "Родина" издается Ставропольским крайкомом КПРФ, выходит еженедельно с 8 апреля 1994 года.
Вчера, 16:15Дочь главреда ставропольской "Родины" рассказала о состоянии отцаВооруженный человек напал в Ставрополе на сотрудников газеты "Родина", четверо ранены. Нападавший задержан. Дочь главреда газеты Николая Бондаренко рассказала в эфире радио Sputnik, что ее отец доставлен в больницу, его прооперировали.