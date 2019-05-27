СК выясняет обстоятельства нападения на редакцию газеты в Ставрополе

Следственное управление СК по Ставропольскому краю сообщает, что по факту нападения начата проверка. "Одновременно следствие направило ходатайство прокурору о передаче материалов проверки о данном преступлении из органов внутренних дел в СУ СК России по Ставропольскому краю", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в понедельник человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина", четверо ранены, подозреваемый задержан. Угрозы жизни пострадавших нет, двое были отпущены домой. По словам депутата краевой думы Виктора Лозового, нападавший психически болен, требовал опубликовать свою статью о Сталине, но получил отказ и бросился с ножом на главного редактора. По данным минздрава, госпитализирован один человек. Источник РИ Новости в правоохранительных органах сообщил, что напавший на редакцию мужчина был ранее судим за разбойное нападение.