В Калининграде инспектор ГИБДД получил семь лет за вымогательство взятки

КАЛИНИНГРАД, 27 мая - РИА Новости. Суд в Калининграде назначил 7 лет и 3 месяца колонии строгого режима инспектору ГИБДД за вымогательство взятки у водителя, сообщили журналистам в следственном управлении СК России по Калининградской области.

Следствие и суд установили, что 8 апреля 2017 года в Калининграде 30-летний лейтенант полиции заподозрил водителя в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и потребовал передать ему 100 тысяч рублей, иначе водителю пришлось бы проходить медицинское освидетельствование. В случае если состояние опьянения подтвердилось, водителя ожидала административная ответственность. Впоследствии полицейский снизил требуемую сумму до 50 тысяч рублей, которые водитель ему и передал.

Выяснилось, что в этот же день инспектор ДПС получил таким же образом от еще одного водителя 30 тысяч рублей. При этом, как полагает следствие, обвиняемый точно знал, что водитель не находится в состоянии алкогольного опьянения. В этой части действия осужденного квалифицированы как мошенничество.

"Приговором Московского районного суда Калининграда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и три месяца с лишением права занимать должности в органах внутренних дел на срок три года. Наказание в виде лишения свободы мужчине предстоит отбывать в исправительной колонии строго режима", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, мужчина вину в совершении преступлений не признал. Однако собранные следствием доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Приговор в законную силу не вступил, добавили в СУ СК.

"Данный факт был выявлен сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Калининградской области. По результатам служебной проверки сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей. После вступления решения суда в законную силу, он будет уволен из органов внутренних дел", - сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.