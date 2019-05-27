В Уфе велосипедист сбил женщину с трехмесячным ребенком в парке

УФА, 27 мая - РИА Новости. Полиция разыскивает велосипедиста, который в парке Уфы сбил женщину с трёхмесячным ребёнком и скрылся с места происшествия, малыш с травмами госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
По данным ведомства инцидент произошёл в парке "Кашкадан" в Уфе.
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"Неизвестный на велосипеде сбил женщину с трёхмесячным ребенком. Малыш получил травмы, он госпитализирован. Велосипедист скрылся с места происшествия", - рассказали агентству в полиции.
Правоохранители устанавливают личность велосипедиста, ведётся его розыск.