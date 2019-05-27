В Уфе велосипедист сбил женщину с трехмесячным ребенком в парке

УФА, 27 мая - РИА Новости. Полиция разыскивает велосипедиста, который в парке Уфы сбил женщину с трёхмесячным ребёнком и скрылся с места происшествия, малыш с травмами госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.