Восьмиклассник в Нижнем Новгороде спас тонущего друга

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Ученика восьмого класса школы №94 Дмитрия Лампика, который спас утопающего сверстника, наградили в понедельник в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской администрации.
"Пятнадцатого мая двое школьников пошли купаться на Молитовский затон на реке Ока. Друг Дмитрия внезапно стал тонуть. Старшеклассник не растерялся и нырял под воду до тех пор, пока не нашел товарища. Он вытащил его на берег и оказал первую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Глава администрации Ленинского района Алексей Глазов, поздравляя восьмиклассника, отметил мужество его поступка и вручил подростку почетную грамоту и ценный подарок.
Заместитель начальника пожарно-спасательной части №8 Александр Соколов наградил школьника благодарственным письмом за проявленную смелость и отвагу при спасении утопающего. Он также добавил, что документы на представление Дмитрия к государственной награде уже направлены в Москву.