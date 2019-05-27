Восьмиклассник в Нижнем Новгороде спас тонущего друга

"Пятнадцатого мая двое школьников пошли купаться на Молитовский затон на реке Ока. Друг Дмитрия внезапно стал тонуть. Старшеклассник не растерялся и нырял под воду до тех пор, пока не нашел товарища. Он вытащил его на берег и оказал первую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.