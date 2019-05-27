Курганский депутат объяснил участие в откровенной фотосессии

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Депутат Курганской областной думы Олег Колташов . Депутат Курганской областной думы Олег Колташов прокомментировал свою откровенную фотосъемку.

Ранее в Сети появились черно-белые фотографии чиновника с обнаженным торсом. В частности, на одном из снимков мужчина изображал фреску Микеланджело "Сотворение Адама", на другом — стоял в распахнутом плаще.

"Может, авторы статей имеют недостаточный культурный уровень? Не видели картин Микеланджело, они далеки от древней символики", — заявил Колташов в комментарии радиостанции "Говорит Москва", подтвердив подлинность фотографий.

Неоднозначная фотосессия была размещена в его инстаграме. В настоящий момент аккаунт Колташова закрыт.

На вопрос об источнике вдохновения депутат прислал журналисту "Говорит Москва" стихотворение Бродского со словами: "Вот я стою в распахнутом пальто".

Комментируя ситуацию с Колташовым, ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике Евгений Ревенко призвал взвешивать каждое действие в социальных сетях. Он также отметил, что партийная комиссия не намерена рассматривать инцидент.