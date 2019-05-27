В Поволжье директор турфирмы, обвиняемая в гибели ребенка, вышла под залог

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая — РИА Новости. Директор нижегородской турфирмы Светлана Вахтель, находившаяся под стражей около шести месяцев по делу о гибели ребенка при пожаре на турбазе под Нижним Новгородом во время организованной ею поездки, сообщила, что выпущена под залог.

Пожар в деревянном трехэтажном здании на частной базе отдыха в деревне Соболиха Городецкого района произошел рано утром 2 ноября 2018 года. В момент возгорания в коттедже находились 14 детей и двое взрослых. Обнаружив возгорание, взрослые вывели из помещений 11 детей, находящихся на втором этаже. Из трех мальчиков, ночевавших на третьем этаже дома, удалось спастись только двоим, останки 10-летнего ребенка были обнаружены при разборе завалов.

Следователями СУСК РФ по Нижегородской области в отношении директора компании "Галерея Вип-Тур" Вахтель было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". Обвиняемой 29 ноября избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.