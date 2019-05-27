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РИА Новости

Лучшие проекты первого фестиваля детских технопарков получили награды

Вчера, 16:43
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В Москве наградили авторов лучших проектов первого Фестиваля детских технопарков. Авторитетное жюри выбрало самые интересные изобретения, отдав первое место сразу нескольким творческим группам: технопарку "Мосгормаш" (проект "Старт из стратосферы"), технопарку на базе НИЦ "Курчатовский институт" (работа с системой "умный дом" с использованием облачных и мобильных технологий). Также первое место разделили школьники из технопарка "Байтик" (проект "Действующая модель малого космического аппарата") и технопарка "Кванториум" (проект "Микробный топливный элемент").

"Занятия в технопарках позволяют детям развиваться, расширять собственные горизонты и инвестировать в себя", - подчеркивают в оргкомитете Фестиваля.

К этому же стремятся и преподаватели. "Наша задача – возродить инженерную элиту, – рассказал РИА Новости генеральный директор детского технопарка "Кулибин ПРО" Алексей Мельков. – У нас занимаются дети с 5-6 лет. Большинство хотят на первом же занятии получить результат: собрать робота, спаять микросхему, и мы даем им такую возможность. Мы делаем изобретения из подручных средств: создаем катающиеся щетки, светящиеся мячи. Детям это очень нравится. Когда они в итоге включают кнопку и понимают, что их устройство работает, то приходят в полный восторг".
На Фестивале слушатели "Инжинириума им. Н.Э. Баумана" показали подводного робота для фотосъемки, ученики "Мосгормаша" – систему по очистке космического пространства, слушатели технопарка "Кулибин ПРО" продемонстрировали, как работают их роботы, а учащихся детского технопарка Московского Политеха показали безвоздушную полимерную шину.
"У нас над проектом работали три человека, – рассказал РИА Новости Илья Сарафанов, ученик технопарка на базе НИЦ "Курчатовский институт". – Мы хотели оптимизировать и прописать новый алгоритм для системы "умный дом", чтобы при различных погодных условиях они менялись и сохраняли энергию. Также мы сделали солнечные батареи и ветряки с возможностью подключения к аккумулятору. И эта энергия еще и возобновляемая".
Детские технопарки Москвы: инвестиции в будущее
14 мая, 12:57
Детские технопарки Москвы: инвестиции в будущее
Первый Фестиваль детских технопарков прошел в столице в апреле на базе Технограда на ВДНХ. В нем приняли участие более десяти тысяч детей. Помимо посещения мастер-классов, интерактивных игр, научного шоу и концерта, школьники могли выбрать и записаться на занятия в наиболее интересный и удобный для себя технопарк.
На сегодняшний день в Москве работает 15 детских технопарков, в которых открыто более 30 направлений подготовки и более 70 лабораторий. Эти учебно-экспериментальные зоны оснащены высокотехнологическим оборудованием. В 2018 году более 60 тысяч школьников и студентов колледжей стали слушателями курсов и участниками мастер-классов технопарков.
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