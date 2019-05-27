ВСУ размещают вооружение во дворах домов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские силовики размещают вооружение во дворах жилых домов в Донбассе, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"Силовики из 24-й механизированной бригады продолжают прикрываться мирными жителями как живым щитом. Нашей разведкой, а также миссией ОБСЕ отмечены три боевые машины пехоты в населенном пункте Георгиевка (под контролем Киева – ред.), расположенные во дворах жилых домов по улице Молодежная", - сказал Безсонов.
Он призвал международные правозащитные организации не оставлять это без внимания и осудить такие действия украинских силовиков.