ВСУ размещают вооружение во дворах домов, заявили в ДНР

"Силовики из 24-й механизированной бригады продолжают прикрываться мирными жителями как живым щитом. Нашей разведкой, а также миссией ОБСЕ отмечены три боевые машины пехоты в населенном пункте Георгиевка (под контролем Киева – ред.), расположенные во дворах жилых домов по улице Молодежная", - сказал Безсонов.