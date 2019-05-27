Реконструкцию стадиона в подмосковной Кашире завершат в июне

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Работы по реконструкции стадиона имени Н.П. Елисеева в городе Кашира Московской области завершатся в июне, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.
"В ходе реконструкции была произведена замена натурального покрытия поля на искусственное, монтаж беговых дорожек, установлены мачты освещения и информационные табло с мультимедийным оборудованием. Кроме того, построены модульные раздевалки и трибуны, административный блок, универсальные спортплощадки и площадки воркаута. Установлен шумозащитный экран", - сообщает ведомство.
Отмечается, что реконструкция объекта ведется в рамках государственной программы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Ранее сообщалось, что на строительство социальных объектов в Подмосковье в ближайшие пять лет выделено около 155 миллиардов рублей.