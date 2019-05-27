Реконструкцию стадиона в подмосковной Кашире завершат в июне

"В ходе реконструкции была произведена замена натурального покрытия поля на искусственное, монтаж беговых дорожек, установлены мачты освещения и информационные табло с мультимедийным оборудованием. Кроме того, построены модульные раздевалки и трибуны, административный блок, универсальные спортплощадки и площадки воркаута. Установлен шумозащитный экран", - сообщает ведомство.