Эксперт рассказал, зачем США закупают боеприпасы для советского оружия

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Боеприпасы для советского стрелкового оружия, которые собираются закупить США, на самом деле предназначаются для группировок в Северной Африке, Ирака и Афганистана, считает российский военный эксперт Виктор Мураховский.

Ранее сетевое издание Defence Blog сообщило, что США планируют закупить с 2021 по 2026 год неограниченное количество боеприпасов к российским пистолетам Макарова и Токарева, автомату Калашникова, пулеметам ЯкБ и ДШКМ, а также снайперской винтовке Драгунова.

"США проводят эти закупки каждый год. Боеприпасы предназначаются для группировок в Северной Африке, поддерживаемых Штатами, которые до сих пор пользуются советским вооружением. Кроме них, боеприпасы могут поставляться некоторым армиям, например афганской или иракской, у которых также на вооружении есть советское оружие", - сказал Мураховский.