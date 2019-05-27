Эксперт рассказал, зачем США закупают боеприпасы для советского оружия

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Боеприпасы для советского стрелкового оружия, которые собираются закупить США, на самом деле предназначаются для группировок в Северной Африке, Ирака и Афганистана, считает российский военный эксперт Виктор Мураховский.
Ранее сетевое издание Defence Blog сообщило, что США планируют закупить с 2021 по 2026 год неограниченное количество боеприпасов к российским пистолетам Макарова и Токарева, автомату Калашникова, пулеметам ЯкБ и ДШКМ, а также снайперской винтовке Драгунова.
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"США проводят эти закупки каждый год. Боеприпасы предназначаются для группировок в Северной Африке, поддерживаемых Штатами, которые до сих пор пользуются советским вооружением. Кроме них, боеприпасы могут поставляться некоторым армиям, например афганской или иракской, у которых также на вооружении есть советское оружие", - сказал Мураховский.
При этом эксперт отметил, что боеприпасы закупаются не у российских компаний. Подобные тендеры выигрывают в основном страны, наладившие производство соответствующего снаряжения во времена Варшавского договора. Последнее время, по словам эксперта, это были Словакия, Польша, Болгария и Венгрия. Причем некоторое время назад не было необходимости даже производить боеприпасы – распродавались оставшиеся запасы.