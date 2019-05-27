Эксперт назвал плюсы для призывников в случае изменения правил медосмотра

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Изменение правил медицинского осмотра призывников поможет не только в решении проблемы врачей-взяточников, но и расширит возможности тех молодых людей, которые хотят служить, но не прошли по здоровью, считает председатель президиума "Офицеров России" Герой России Сергей Липовой.
Ранее газета "Известия" опубликовала материал, согласно которому Минобороны РФ собирается внести поправки в "Положение о призыве на военную службу граждан РФ", чтобы призывников можно было направлять на обследование, если заключения гражданских врачей вызывают сомнения, а также вызывать освобожденных от службы молодых людей на повторное медицинское освидетельствование.
"Успешная реализация инициативы поможет с решением проблемы врачей-взяточников, а также расширит возможности самих призывников, которые хотят служить, но были признаны ограниченно годными или негодными к военной службе", - сказал Липовой.
Он отметил, что по сравнению с 1990-ми годами ситуация с "уклонистами" сейчас значительно улучшилась, но все еще многие, по его данным, покупают справки о состоянии здоровья. "С этим необходимо бороться, дополнительные меры контроля обязательно нужны", - считает Липовой.