Эксперт назвал плюсы для призывников в случае изменения правил медосмотра

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Изменение правил медицинского осмотра призывников поможет не только в решении проблемы врачей-взяточников, но и расширит возможности тех молодых людей, которые хотят служить, но не прошли по здоровью, считает председатель президиума "Офицеров России" Герой России Сергей Липовой.

Ранее газета " Известия " опубликовала материал, согласно которому Минобороны РФ собирается внести поправки в "Положение о призыве на военную службу граждан РФ", чтобы призывников можно было направлять на обследование, если заключения гражданских врачей вызывают сомнения, а также вызывать освобожденных от службы молодых людей на повторное медицинское освидетельствование.

"Успешная реализация инициативы поможет с решением проблемы врачей-взяточников, а также расширит возможности самих призывников, которые хотят служить, но были признаны ограниченно годными или негодными к военной службе", - сказал Липовой.