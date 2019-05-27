Путин поздравил президента Азербайджана с Днем республики

БАКУ, 27 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем республики, выразил уверенность в развитии двустороннего сотрудничества, текст поздравления в понедельник опубликовала пресс-служба Алиева.
День республики отмечается в Азербайджане во вторник, 28 мая является нерабочим днем в стране.
"Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня. В России высоко ценят отношения стратегического партнерства с Азербайджаном. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее успешно наращивать плодотворные двусторонние связи во всех областях, конструктивное взаимодействие в обеспечении региональной стабильности и безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов", - говорится в тексте.
"От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам – благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.
26 апреля, 00:07Межгосударственные отношения России и Азербайджана