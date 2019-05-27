В Московской области начался основной этап сдачи ЕГЭ

"Наш регион полностью готов к проведению госэкзамена. Все пункты оснащены металлоискателями, видеокамерами и другой необходимой техникой. Наши сотрудники в течение всего года апробировали новую технологию доставки экзаменационных материалов в пункты проведения ЕГЭ через интернет – все отработано до мелочей. Ребята же не только усердно готовились и изучали учебную программу, но и принимали участие в специальных мероприятиях, например в акции "Сто баллов для победы". Главное помнить, что экзамен – это не страшно, верьте в свои силы, и у вас все получится", – подчеркнула Ольга Забралова.