"Мостурфлот": обмеление Волги пока не повлияло на пассажирское судоходство

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Снижение уровня воды в реке Волга пока не привело к ограничению пассажирского судоходства и не потребовало корректировки маршрутов круизных речных судов, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора по туризму компании "Мостурфлот", член "Речного альянса" Светлана Гончарова.

Ранее в региональных СМИ появилась информация о сильном обмелении Волги. Об этом сообщили жители Казани, Ульяновска, Самары и Твери. В середине мая уровень воды в расположенном на Волге Куйбышевском водохранилище (оно обслуживает в том числе нужды Татарстана, Самарской и Ульяновской областей) опустился с запланированных 53 метров до чуть более чем 50 метров, что всего на 1 метр выше критической для судоходства отметки в 49 метров.

"На данный момент нам подтверждают выполнение всех заявленных графиков, расписание заходов теплоходов не изменилось. Чаще всего проход судов лимитирует Городецкий гидроузел. Буквально сегодня у нас вышли два теплохода "Михаил Булгаков" и "Николай Карамзин", которые через два дня будут в районе Городца, нам уже подтвердили разрешение на прохождение этого гидроузла, пока отказов и предупреждений ним не присылали", - прокомментировала ситуацию собеседник агентства.

Гончарова подтвердила, что в речные круизные компании уже доходили тревожные известия о том, что Волга обмелела, но те маршруты, которые проложены, сейчас действуют, и проблем с прохождением пассажирских судов нет пока нет.

"В начале навигации мы были вынуждены отменить заход в Свияжск и в Булгар из-за малой воды, но сейчас вода пришла, и эти пристани в Татарстане вновь стали доступны для круизных туристов", - отметила она.