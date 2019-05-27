Мэрия Екатеринбурга опубликовала список возможных площадок для храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. 23 мая 2019

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. 23 мая 2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Сквер у Драмтеатра в центре Екатеринбурга включили в список площадок, где может быть построен храм святой Екатерины, сообщается в понедельник на сайте горадминистрации.

"Администрация города Екатеринбург с 20 по 27 мая 2019 года получила 8,22 тысячи обращений горожан с предложениями о возможных площадках для строительства Собора во имя святой Великомученицы Екатерины. С учетом исключения дублирования площадок в предложениях всего на 27 мая поступило 48 вариантов", - говорится в сообщении.

В числе этих вариантов - и сквер у Драмтеатра, против строительства храма на месте которого в середине мая прошли акции протеста. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ.