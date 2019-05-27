Во Всекитайской неделе науки и техники приняли участие 310 млн человек

В этом году Неделя науки и техники прошла под девизом "Наука и техника укрепляет страну и несёт народу новые блага". Прошли презентации новых технологий, продуктов и достижений в области научно-технических инноваций. Макеты и модели некоторых научно-технических достижений предоставили посетителям возможность получить научно-практические знания, почувствовать на собственном опыте огромный потенциал и перспективы развития науки и техники.