В Донбассе шесть населенных пунктов остались без воды

"Двадцать седьмого мая в 11.15 (совпадает с мск) в соответствии с требованиями ГПВД "Укринтерэнерго" оператором системы распределения ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" отключено электроснабжение Артемовской фильтровальной станции", - говорится в сообщении.

Пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК сообщала 23 мая, что 16 населенных пунктов в Донецкой области остались без водоснабжения из-за отключения электроэнергии на насосных и фильтровальных станциях компании "Вода Донбасса".

Ранее компания "Вода Донбасса" сообщила, что в марте предприятие получило уведомление от энергопоставляющих компаний об отключении насосных и фильтровальных станций от электроснабжения за долги с 1 апреля. В самопровозглашенной ДНР заявили, что в случае остановки насосных станций на подконтрольной Киеву территории Донбасса, без водоснабжения может остаться большинство населенных пунктов республики.