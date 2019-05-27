В Армавире более 360 человек эвакуировали из ТЦ из-за задымления

КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Более 360 человек эвакуировано из ТЦ в Армавире из-за задымления, произошедшего, по предварительным данным, в результате короткого замыкания, сообщают ГУ МЧС по Краснодарскому краю и администрация города.

По данным ГУМЧС, в 14.07 мск понедельника диспетчеру Армавирского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о задымлении на улице Воровского.

"По прибытии к месту первого подразделения установлено, что на первом этаже происходит задымление, открытого горения не наблюдается… Проведена эвакуация персонала и посетителей, выведено 361 человек… Предварительно - короткое замыкание без горения", - сообщили в главке спасательного ведомства.

Там также отметили, что пожарные проводят разведку.