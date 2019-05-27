Эксперт прокомментировал возможные поправки в закон о воинской обязанности

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Возможные изменения в законе "О воинской обязанности и военной службе" не приведут к тому, что в армию будут забирать всех, кто не отслужил ранее, поправки нужны для борьбы с коррупцией и установления "социальной справедливости", считает российский военный эксперт Виктор Мураховский.

Ранее газета "Известия" опубликовала материал, согласно которому Минобороны РФ собирается внести поправки в "Положение о призыве на военную службу граждан РФ", чтобы призывников можно было направлять на обследование, если заключения гражданских врачей вызывают сомнения, а также вызывать освобожденных от службы молодых людей на повторное медицинское освидетельствование.

"Надо законодательство приводить в соответствие с действующей нормой. Второе – надо законодательно как-то купировать факты коррупции, до сих пор встречающиеся со стороны, в частности, медицинского персонала, и такую социальную справедливость установить. Тем более что эти новые поправки никак не противоречат ни действующему законодательству, ни принципу социальной справедливости", - сказал Мураховский.

Говоря о действующих нормах, он отметил, что сейчас в законе нет понятия "медицинское освидетельствование", после которого можно направлять на лечение, а только термин "медицинский осмотр". "Там никаких радикальных изменений не предусмотрено, чисто косметические формальные изменения", - добавил эксперт.

По словам Мураховского, сейчас количество военнослужащих по призыву сокращается, поэтому весь годный призывной контингент не задействован, на некоторые должности среди срочников даже существует конкурс. Поэтому инициировать поправки в закон о призыве ради того, чтобы повысить количество военнослужащих в Вооруженных силах, ао мнению эксперта, было бы бессмысленно.