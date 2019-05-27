Пресс-конференция о развитии ситуации на Украине

Участники:
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем ТУРОВ;
- журналист, автор интернет-издания "Украина.ру" Владислав МАЛЬЦЕВ;
- историк, координатор "Группы информации по преступлениям против личности" (IGCP) Максим ВИЛКОВ;
- историк Александр ВАСИЛЬЕВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Владимир Зеленский все же распустил Верховную Раду. 23 мая стартовала избирательная кампания, выборы назначены на 21 июля (очередные должны были состояться 27 октября). Социология позволяет прогнозировать получение партией "Слуга народа" более 50% мест в пропорциональной части, что открывает путь к однопартийному большинству. Какие задачи решает Зеленский при помощи досрочных выборов? Какими будут ключевые темы кампании? Что может предложить избирателям оппозиция? В ходе пресс-конференции также будет проведена презентация доклада постоянного автора "Украины.ру" Владислава Мальцева "Международные контакты полка "Азов".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем ТУРОВ;
- журналист, автор интернет-издания "Украина.ру" Владислав МАЛЬЦЕВ;
- историк, координатор "Группы информации по преступлениям против личности" (IGCP) Максим ВИЛКОВ;
- историк Александр ВАСИЛЬЕВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Владимир Зеленский все же распустил Верховную Раду. 23 мая стартовала избирательная кампания, выборы назначены на 21 июля (очередные должны были состояться 27 октября). Социология позволяет прогнозировать получение партией "Слуга народа" более 50% мест в пропорциональной части, что открывает путь к однопартийному большинству. Какие задачи решает Зеленский при помощи досрочных выборов? Какими будут ключевые темы кампании? Что может предложить избирателям оппозиция? В ходе пресс-конференции также будет проведена презентация доклада постоянного автора "Украины.ру" Владислава Мальцева "Международные контакты полка "Азов".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/