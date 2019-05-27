Посол Германии в России подтвердил данные о намерении покинуть пост

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Посол ФРГ в Москве Рюдигер фон Фрич подтвердил, что скоро покинет свой пост.

"Готов подтвердить все, что было вами сказано. Я покидаю свой пост в полном осознании той ответственности, которую несут наши страны за то, чтобы на нашем континенте царил мир. И я покидаю свой пост с той же симпатией к вашей стране, и покидаю свой пост, будучи другом вашей страны", - сказал он на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Посол добавил, что всегда испытывал симпатию к России и ее культуре, а также огромное уважение к россиянам.

В свою очередь Косачев сказал, что ценит отношения, сложившиеся с послом ФРГ за годы я его работы в России. "Я с огорчением узнал новость о том, что вы планируете поменять место вашей работы", - сказал сенатор.

"У вашего сменщика, я думаю, будет очень широкое пространство для приложения своих сил. Вы можете ему смело рекомендовать нас здесь в Совете Федерации как искренних, надёжных партнёров в развитии нашего двустороннего диалога", - отметил Косачев. Константин Косачев

Он добавил, что между Россией и ФРГ продолжается диалог по важнейшим проблемам современности, в частности, по иранской ядерной программе, ситуации в Сирии, по "нормандскому формату" по Украине.

Ранее газета Spiegel сообщила, что глава отдела политики в минобороны Германии, бывший замглавы немецкой разведки Геза Андреас фон Гейр станет новым послом Германии в России, смена главы миссии запланирована на лето.

По данным издания, Гейр считается доверенным лицом министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, он сопровождал ее в зарубежных поездках и курировал в ведомстве международные контакты. В этом качестве Гейр также поддерживает контакты с российской стороной и, как правило, дважды в год посещает Москву для закрытых переговоров со своими российскими коллегами, пишет издание.

Гейр работает в минобороны с 2014 года, до этого он с 2010 года был замглавы немецкой разведки BND.