В ДНР за неделю обезвредили около 350 неразорвавшихся боеприпасов

ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Донецкой народной республики обезвредили около 350 неразорвавшихся боеприпасов за минувшую неделю, сообщила в понедельник журналистам начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.
"За прошедшую неделю отряд пиротехнических работ МЧС 50 раз привлекался для выполнения заявок по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Саперами МЧС обследовано более 80 гектаров открытых территорий. В результате проведенных работ саперами было выявлено и обезврежено 342 единицы взрывоопасных предметов", - отметила Гетова.