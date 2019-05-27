Москалькова утвердила кандидатуры омбудсменов в двух регионах

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отвечает на вопросы журналистов у здания Верховного суда Украины

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласовала назначение омбудсменов в Липецкой и Белгородской областях, сообщает пресс-служба Москальковой.

Сообщается, что Москалькова встретилась с кандидатом на пост омбудсмена Белгородской области Александром Паниным. "В ходе обсуждения поднимались вопросы взаимодействия с населением, общественными организациями и государственными органами, актуальные проблемы работы региональных омбудсменов, а также иные правозащитные темы", - сообщает пресс-служба.

В ходе встречи Москальковой с кандидатом на пост Липецкого омбудсмена Ираидой Тихоновой обсуждались вопросы взаимодействия с обществом и СМИ, актуальные проблемы в сфере правовой защиты граждан, характерные как для России в целом, так и для ее отдельных регионов.

В результате Москалькова приняла решение согласовать назначение Панина на должность омбудсмена Белгородской области, а Тихоновой - на должность омбудсмена Липецкой области.