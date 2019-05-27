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РИА Новости

Волонтеры помогли почти 600 жителям Самары перейти на цифровое ТВ

Вчера, 14:59
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТелевизоры в магазине электроники
Телевизоры в магазине электроники
© РИА Новости / Евгений Биятов
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САМАРА, 27 мая - РИА Новости. Волонтеры помогли подключить оборудование для цифрового телевидения почти 600 жителям Самары, сообщила в понедельник журналистам начальник отдела молодежной политики департамента культуры и молодежной политики города Екатерина Щинина.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход осуществляется поэтапно - он начался в феврале и займет полгода. Самарская область вошла в список регионов, где аналоговое вещание будет отключено в последнюю очередь, это произойдет 3 июня. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах.
"По состоянию на утро понедельника волонтеры выполнили 569 выходов на конкретные адреса, где помогли подключить цифровое телевидение", - сказала Щинина на пресс-конференции, посвященной переходу на цифровое телевещание в Самаре.
По ее словам, всего в волонтерский штаб поступило 942 заявки. "Девяносто пять заявок находится в процессе, это значит, что уже согласовано время прихода волонтера и другие детали,… 119 человек подали заявки, но потом отказались, так как смогли подключиться сами. Еще по 159 заявкам мы созваниваемся с жителями, которые оставили эти заявки, согласовываем с ними время выхода волонтеров на конкретный адрес", - уточнила Щинина.
Как перейти на цифровое ТВ
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Переход на цифровое телевидениеВ 2019 году Россия перейдет на цифровое телевидение. Что нужно сделать, чтобы не остаться без привычных каналов, — в инфографике Ria.ru
По данным департамента информационных технологий и связи Самарской области, техническую помощь в установке оборудования в регионе оказывают более 1459 волонтеров, преимущественно молодежь и студенты, в том числе из Поволжского государственного института телекоммуникаций и информатики, которые прошли специальное обучение.
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Переход на цифровое телевидениеСамараРоссияОбщество
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