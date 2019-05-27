Волонтеры помогли почти 600 жителям Самары перейти на цифровое ТВ

САМАРА, 27 мая - РИА Новости. Волонтеры помогли подключить оборудование для цифрового телевидения почти 600 жителям Самары, сообщила в понедельник журналистам начальник отдела молодежной политики департамента культуры и молодежной политики города Екатерина Щинина.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход осуществляется поэтапно - он начался в феврале и займет полгода. Самарская область вошла в список регионов, где аналоговое вещание будет отключено в последнюю очередь, это произойдет 3 июня. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах.

"По состоянию на утро понедельника волонтеры выполнили 569 выходов на конкретные адреса, где помогли подключить цифровое телевидение", - сказала Щинина на пресс-конференции, посвященной переходу на цифровое телевещание в Самаре.

По ее словам, всего в волонтерский штаб поступило 942 заявки. "Девяносто пять заявок находится в процессе, это значит, что уже согласовано время прихода волонтера и другие детали,… 119 человек подали заявки, но потом отказались, так как смогли подключиться сами. Еще по 159 заявкам мы созваниваемся с жителями, которые оставили эти заявки, согласовываем с ними время выхода волонтеров на конкретный адрес", - уточнила Щинина.