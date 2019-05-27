В Малайзии умер последний в стране самец суматранского носорога

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Последний самец суматранского носорога на территории Малайзии по имени Там умер в понедельник, сообщает местное издание Последний самец суматранского носорога на территории Малайзии по имени Там умер в понедельник, сообщает местное издание New Straits Times со ссылкой на министра туризма, культуры и окружающей среды Датук Кристину Лью (Datuk Christina Liew).

Сообщается, что Там умер около полудня по местному времени в заповеднике Табин на острове Калимантан.

Как заявила министр, точная причина смерти станет известна после вскрытия, но, вероятно, это было связано со старостью носорога и множественными нарушениями работы внутренних органов.

"В последние недели (жизни Тама – ред.) была оказана всевозможная паллиативная помощь", - отметила министр.

По её словам, геном Тама был сохранен для обеспечения выживания вида суматранских носорогов в будущем, когда появятся соответствующие технологии.