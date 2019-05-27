Украинская авиакомпания "забыла" в аэропорту 30 пассажиров

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Самолет украинской авиакомпании МАУ вылетел в Одессу из киевского аэропорта Борисполь, не взяв на борт около 30 человек.
По данным портала Strana.ua, пока часть пассажиров еще находилась в автобусе, лайнер взлетел.
"Мой муж с дочкой на нем улетел. А я со второй дочкой села во второй автобус. Когда он сказал, что дверь закрыли и (самолет. — Прим. ред.) едет на взлет, я думала, он шутит. Потому что такого не может быть", — написала очевидица в фейсбуке.
Олег Голохвастов, гендиректор компании, обслуживавшей рейс, извинился за причиненные неудобства. По его словам, причиной инцидента стало резкое ухудшение самочувствия одного из сотрудников, совершившего ошибку.
Как сообщает пресс-служба МАУ, всем "забытым" пассажирам предоставили питание и возможность выбрать альтернативный вариант маршрута.
"Пассажирам будет возвращена стоимость неиспользованного билета Киев - Одесса, а также, согласно правилам авиакомпании, будет оплачена компенсация в размере 250 евро", - говорится в сообщении.
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