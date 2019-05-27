Украинская авиакомпания "забыла" в аэропорту 30 пассажиров

"Мой муж с дочкой на нем улетел. А я со второй дочкой села во второй автобус. Когда он сказал, что дверь закрыли и (самолет. — Прим. ред.) едет на взлет, я думала, он шутит. Потому что такого не может быть", — написала очевидица в фейсбуке.