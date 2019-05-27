Власти Подмосковья выделят аграриям почти 450 млн рублей поддержки

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Власти Московской области выделят на поддержку сельхозпроизводителей региона порядка 450 миллионов рублей грантов, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Мы планируем выделить на гранты 368 миллионов рублей в 2019 году. Аграрии в этом году также получат поддержку по ряду новых грантовых направлений. Еще 80 миллионов рублей выделяет в рамках регионального проекта "Система поддержки фермеров и сельской кооперации в Московской области. Общая сумма грантовой поддержки составит порядка 450 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба слова министра Андрея Разина.

Отмечается, что общая сумма поддержки вырастет на 50 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. В 2018 году власти Подмосковья выделили аграриям 404 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в 2019 году аграрии получат новые виды господдержки. Так, например, на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления правительство Подмосковья выделило дополнительные субсидии.