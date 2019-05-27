На Урале рейсовый автобус столкнулся с "Газелью" и легковушкой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости, Ольга Ерачина. Пять человек пострадали в Екатеринбурге при столкновении рейсового автобуса с "Газелью" и автомобилем Chevrolet, сообщила РИА Новости представитель городского управления ГИБДД.

ДТП произошло в понедельник в 12.55 (10.55 мск).

"Водитель автобуса не обеспечил постоянный контроль над движением и допустил столкновение с впереди стоящей автомашиной "Газель", а "Газель" в свою очередь допустила столкновение с автомашиной Chevrolet. В результате ДТП пострадали, по предварительной информации, пять пассажиров автобуса", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что все они госпитализированы. У пострадавших ушибы, ссадины и другие травмы. Всего в автобусе было около 15 человек.